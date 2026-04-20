Tötungsdelikte und -versuche, die dem islamistischen Spektrum zuzuordnen sind, gab es im letzten Jahr bayernweit zwei. Herrmann erinnerte an den Auto-Anschlag auf eine Demo in München im Februar 2025, bei dem zwei Menschen getötet und viele weitere verletzt wurden. Die Bundesanwaltschaft geht in dem Fall von islamistischem Terrorismus als Tatmotiv aus. Ein geplanter Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing sei dagegen verhindert worden. Bei den Tätern fehle, so Herrmann, aber "in der Regel eine Einbindung in islamistische oder terroristische Strukturen". Zudem wiesen die meist jungen, männlichen Täter "immer wieder psychische Auffälligkeiten auf".

Die gute Nachricht zum Schluss

Zumindest in Sachen "Reichsbürger" vermeldet der neueste Verfassungsschutzbericht aber auch eine gute Nachricht: "Das der Szene zuzurechnende Personenpotenzial ist 2025 – nach vier Jahren steigender Tendenz – auf nunmehr 5.070 Anhänger gesunken, ein Minus von rund

6,6 % (Vorjahr: 5.430)", sagte Herrmann.