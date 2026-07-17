Aus Sicht des Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten Stephan Kramer ist die Sicherheitslage in Deutschland so kritisch wie zuletzt vor Jahrzehnten. „Die hybride Bedrohungslage in Deutschland ist derzeit so angespannt wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr“, sagte er in einem Zeitungsinterview. Er meint damit das Zusammenspiel von Cyberangriffen, Sabotage, Spionage und Desinformation, mit denen Staaten oder deren ausführende Organe politischen wie gesellschaftlichen Druck ausüben.