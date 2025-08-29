Verfassungsschutz im Fokus: Lösung im Streit zwischen Ausschuss und Ministerium in Sicht

Erfurt (dpa/th) - Im Streit zwischen dem Untersuchungsausschuss zum Verfassungsschutz und dem Innenministerium um zurückgehaltene Akten bahnt sich eine Lösung an. In den vergangenen Tagen habe er Gespräche mit Teilen der Landesregierung geführt, sagte der Ausschussvorsitzende Martin Henkel (CDU). Da sei ihm versichert worden, dass so schnell wie möglich eine Lösung gefunden werde. "Ich gehe davon aus, dass diese Lösung in den nächsten zwei Wochen erfolgen wird und wir die Akten dann auch bekommen werden."