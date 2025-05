Für seine Bewertung der gesamten AfD als erwiesen rechtsextrem stützt sich das Bundesamt für Verfassungsschutz auf zahlreiche Aussagen von Thüringer AfD-Vertretern. Nicht nur etliche Äußerungen des Thüringer AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke finden sich in den Gutachten, das unserer Zeitung vorliegt. Auch beispielsweise Aussagen des Landtags-Alterspräsidenten Jürgen Treutler aus Sonneberg, werden in dem Papier als Beleg dafür herangezogen, dass die AfD bundesweit eine rechtsextreme Partei ist und deshalb durch den Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Zudem wird in dem Gutachten das Verhalten des 74-jährigen Sonnebergers während der konstituierenden Sitzung des Parlaments in Erfurt thematisiert und als Beleg für die Verfassungsfeindlichkeit der Partei herangezogen.