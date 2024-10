Verfassungsrichter CDU-Politiker: Anzeige gegen Verfassungsrichter "unwürdig"

Erfurt (dpa/th) - Ihre Strafanzeige gegen zwei Thüringer Verfassungsrichter bringt der AfD-Fraktion harsche Kritik ein. "Dieses durchschaubare Manöver ist ein unwürdiger Angriff auf Institutionen und Menschen", echauffierte sich Stefan Schard, Justizpolitiker in der CDU-Fraktion. Die AfD nehme die Delegitimierung des Rechtsstaats nicht nur in Kauf, sondern betreibe sie vorsätzlich. "Sie verfolgt damit weiter ihre gefährliche Strategie, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen zu untergraben und Verfassungsorgane herabzuwürdigen."