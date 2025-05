Verfassungsreform: Linke fordert Umsetzung reformierter Staatsziele

Im vergangenen Jahr wurden zentrale Grundsätze wie Nachhaltigkeit, gleichwertige Lebensverhältnisse, der Schutz und die Förderung des Ehrenamts sowie das Verbot von Altersdiskriminierung in die Landesverfassung aufgenommen. Diese Ziele müssten nun in konkreter Politik sichtbar werden. Es sei an der Zeit, dass die Brombeer-Koalition den Ankündigungsmodus verlasse, so Müller mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen.