﻿Die rechtskonservative Werteunion (WU) geht im Streit um einen Aufruf führender Südthüringer Kommunalpolitiker gegen die Wahl von BSW und AfD in den Landtag in die nächste Instanz. Die Thüringer Werteunion und deren Bad Salzunger Landratskandidat Alf Schmidt wollten am Montag beim Thüringer Verfassungsgerichtshof eine Wahlprüfungsbeschwerde gegen die Landtagswahl 2024 einreichen. Dies teilten der WU-Bundesvorsitzende Hans-Georg Maaßen und Landeschef Hans Pistner am Wochenende mit.