Verfassungsgerichtshof: Schlappe für CSU und Freie Wähler - Urteil stärkt Opposition

SPD und Grüne: Klarer Sieg

SPD und Grüne sprachen nun von einem "klaren Sieg" - und einer "schweren Schlappe" für die Staatsregierung. Volkmar Halbleib (SPD) sagte: "Mit ihrem Nein zur Herausgabe wichtiger Informationen haben CSU und Freie Wähler unsere Verfassung mit Füßen getreten." Es sei gut, dass nun klargestellt sei, dass ein Untersuchungsausschuss nicht mit fadenscheinigen Begründungen an seiner Aufklärungsarbeit behindert werden dürfe, erklärte Halbleib. Verena Osgyan (Grüne) betonte, das Urteil sei "wegweisend für alle künftigen Verfahren und bekräftigt die parlamentarischen Minderheitsrechte".