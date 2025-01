Verfassungsgerichtshof: Gericht weist erneut AfD-Klage gegen Hochschulreform ab

München (dpa/lby) - Die AfD ist auch mit ihrer zweiten Verfassungsklage gegen die jüngste Hochschulreform im Freistaat gescheitert. Die Antragsteller hätten ihre Vorbehalte gegen das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Gesetz nicht hinreichend dargelegt, teilte der bayerische Verfassungsgerichtshof in München mit. Mehrere AfD-Abgeordnete hatten einen Grundrechtsverstoß beanstandet, da die Hochschulen infolge der Gesetzesnovelle nicht mehr durch den Obersten Rechnungshof kontrolliert werden - obwohl die Hochschulen mit Mitteln des Staatshaushaltes ausgestattet würden.