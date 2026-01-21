Verfassungsgerichtshof: Gericht rügt Regierungs-Auskünfte während der Corona-Krise

Das Gericht ließ dies nicht gelten. "In der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnte von ihr zwar nicht erwartet werden, dass sie jegliche gesprächsweise erfolgte Informationsvorgänge ermittelte und zusammenstellte. Möglich erscheint aber jedenfalls eine kurzfristige Sichtung der Protokolle der Sitzungen des Katastrophenstabs oder des Ministerrats. Diese hätten Auskunft darüber geben können, wer an Sitzungen teilgenommen hat, in denen es um Maskenkäufe ging", heißt es in der Begründung. Daher genügt die Antwort nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen.