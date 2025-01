Verfassungsgerichtshof: Gericht: Entscheidung zu Polizeiaufgabengesetz am 13. März

Kläger: Gesetz verfassungswidrig

Die Kläger und ihre Prozessvertreter argumentierten in der mündlichen Verhandlung dagegen, der Begriff der drohenden Gefahr sei viel zu unbestimmt. Die Regelung sei deshalb unverhältnismäßig und letztlich verfassungswidrig. Christoph Degenhart, der die Grünen-Landtagsfraktion in dem Verfahren vertritt, sprach von einem "begrifflichen Nebel". Neben den Grünen hat die SPD geklagt, zudem gibt es eine Popularklage mit knapp zwei Dutzend Antragstellern. Zudem sind auch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe noch mehrere Verfahren gegen das bayerische Gesetz anhängig.