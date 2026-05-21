Verfassung Karlsruhe mahnt zeitnahe Anpassung von Hilfsleistungen an

Karlsruhe - Um etwa Asylbewerbern ein menschenwürdiges Existenzminimum zu sichern, muss die Politik laut Bundesverfassungsgericht die Bedarfe der Hilfebedürftigen zeit- und realitätsgerecht erfassen. Bei Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist die Höhe vor einigen Jahren aus Sicht des Ersten Senats nicht schnell genug aktualisiert worden. Er erklärte sie für unvereinbar mit dem Grundgesetz, aber für den Zeitraum vom 1. September 2018 bis 20. August 2019 für anwendbar. (Az. 1 BvL 5/21)