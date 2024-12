Verfahren in Ingolstadt: Gericht will im Doppelgängerin-Mordprozess Urteil verkünden

Ingolstadt - Im sogenannten Doppelgängerin-Mordprozess will am Donnerstag (13.00 Uhr) das Landgericht Ingolstadt das Urteil verkünden. In dem Verfahren ist eine 25-Jährige angeklagt, weil sie in einem sozialen Netzwerk im Internet nach einer ihr ähnlich sehenden Person gesucht haben soll, um diese Frau, eine 23-Jährige aus Baden-Württemberg, gemeinsam mit einem Komplizen zu töten. Die beschuldigte Ingolstädterin hat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft untertauchen und somit selbst als tot gelten wollen. Auch der 26 Jahre alte mutmaßliche Mittäter sitzt auf der Anklagebank.