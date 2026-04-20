Verfahren gegen rechte Gröler: Nach AfD-Parteitag rechte Parolen gegrölt - Prozess

Schwabach (dpa/lby) - Sechs Männer haben sich nach dem Besuch eines AfD-Landesparteitages im mittelfränkischen Greding danebenbenommen - ab Montag stehen sie in Schwabach vor Gericht. Einer der Männer hatte nach Überzeugung der Strafverfolgungsbehörden in einer Diskothek am späten Abend nach dem Parteitag den Hitlergruß gezeigt. Fünf weitere hätten das in rechtsradikalen Kreisen inzwischen beliebte Lied des Sängers Gigi D'Agostino, "L'Amour Toujours" umgedichtet und den Refrain mit dem Text "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" gesungen.