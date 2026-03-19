München - Das Ermittlungsverfahren der Generalstaatsanwaltschaft München gegen Grüne-Jugend-Chef Luis Bobga wegen eines beleidigenden Videos gegen CSU-Chef Markus Söder wurde eingestellt. Ohne Strafantrag gebe es keine Strafverfolgung, "da kann auch nicht das öffentliche Interesse drüber hinweghelfen", sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft und verwies auf den fehlenden Strafantrag des bayerischen Ministerpräsidenten. Innerhalb von drei Monaten ab Kenntnis der Tat hätte ein Strafantrag von Söder eingehen müssen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung berichtet.