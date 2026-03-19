Bobga distanzierte sich von Video und "Hurensohn"

Bobga selbst hatte sich nicht zu Ermittlungen gegen ihn geäußert. Inhaltlich war er aber nach der Empörungswelle zurückgerudert. Er bedaure, dass "die Auseinandersetzung mit dem Inhalt von Herrn Söders Aussage auf der Strecke geblieben" sei. Es sei nie sein Ziel gewesen, Söder "mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen. Dass dies durch den von mir ausgewählten Song passiert ist, tut mir leid", sagte er. Auch vom Wort "Hurensohn" distanzierte er sich. Es zähle nicht zu seinem Sprachgebrauch und sei ein sexistischer Begriff, "der aus gutem Grund nicht verwendet werden sollte".