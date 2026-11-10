Verfahren beantragt Wird Pentagon-Chef Hegseth nun wirklich des Amtes enthoben?

Mitte April machte sich die demokratische Kongressabgeordnete Yassamin Ansari für ein Amtsenthebungsverfahren stark und argumentierte, der Republikaner habe "US-Truppen durch die unbefugte Weitergabe geheimer Informationen in große Gefahr gebracht, sein Amt missbraucht und sich seines Amtes unwürdig verhalten".

Trump bezeichnet Massie als "Verlierer"

Trump will trotz allem weiter an Hegseth festhalten. Bei einer spontanen Pressekonferenz am Montag hob er die angeblichen Errungenschaften seines Ministers hervor. Selbst wenn eine Parlamentskammer dem Vorstoß mehrheitlich zustimmen würde, werde er ihm die Treue halten, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus.

Seit langem tragen Trump und Massie eine Fehde miteinander aus. Der Abgeordnete war maßgeblich daran beteiligt, dass der Kongress die Offenlegung von Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein erzwang. Trump wollte das verhindern, beugte sich schließlich aber dem Votum des Parlaments. Angesichts des neuerlichen Antrags auf ein Amtsenthebungsverfahren nannte er Massie einen "Verlierer, der nicht die Zeit des Kongresses, des Senats oder von irgendwem verschwenden sollte".

Massie wollte in der neuen Legislaturperiode eigentlich Abgeordneter bleiben - doch Trump machte Stimmung gegen ihn und sprach sich für einen anderen Republikaner in den parteiinternen Vorwahlen aus. Dieser wurde dann als Kandidat für die Midterms in Massies Wahlbezirk in Kentucky aufgestellt. Der 55-Jährige bleibt damit nur noch bis zum Antritt des neuen Kongresses im Amt.