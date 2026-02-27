Verfahren: Anklage nach Anschlag auf Flüchtlingsunterkunft

Vorwurf versuchter Mord und Beihilfe zu versuchtem Mord

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt sagte, die Anklage wegen dieser Tat richte sich gegen sechs Männer, die zum Tatzeitpunkt zwischen 18 und 21 Jahren alt gewesen seien. Drei von ihnen seien unter anderem wegen versuchten Mordes angeklagt worden, drei von ihnen wegen Beihilfe zum versuchten Mord. Für ihre mutmaßliche Tat sollen sie eine Feuerwerksbatterie mit 19 Schuss verwendet haben.