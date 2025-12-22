Verfahren an Finanzgerichten: Frieden mit dem Finanzamt - immer weniger Steuerprozesse

Also alles bestens? Eher nicht, denn mutmaßlich tragen auch weniger erfreuliche Faktoren zum Rückgang der Verfahrenszahlen bei. "Viele Steuerpflichtige scheuen heute außerdem das Prozesskostenrisiko in Form von Gerichts- und Steuerberaterkosten", sagt Nicklaus. Abgesehen von den Kosten sind Steuerverfahren häufig auch sehr langwierig. "Viele Unternehmen wollen nach meiner Wahrnehmung auch nicht jahrelang auf ein Urteil warten", sagt der Steuerberater. "Sie möchten die Sache zum Abschluss bringen, anstatt jahrelang auf ein Urteil zu warten. Das nennt man Rechtssicherheit." Auch Jochen Lüdicke, der Ehrenpräsident des Bundesverbands der Steuerberater, geht davon aus, dass die langen Verfahrensdauern abschreckend wirken.