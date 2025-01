Bad Klosterlausnitz/Erfurt (dpa/th) - Polizei und der Deutsche Wetterdienst warnen vor stellenweise glatten Straßen in Thüringen. Wozu die Glätte führen kann, hat sich mancherorts in Thüringen schon gezeigt. So verletzte sich etwa ein 20 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Donnerstagabend in Bad Klosterlausnitz (Saale-Holzland-Kreises) auf eisglatter Straße in einer Kurve ausrutschte.