Österreich hatte seinen Hut bereits 2011 in den Ring geworfen, Portugal zog 2013 nach. Berlin gab seine Kandidatur als letztes bekannt, im Jahr 2020.

Nicht nur Deutschland stellt sich Kampfabstimmung

Neben den fünf ständigen Vertretern im Sicherheitsrat werden die restlichen zehn Sitze für je zwei Jahre von Mitgliedsstaaten besetzt.

Abgestimmt wird heute außer über die Sitze der Gruppe, in der Deutschland vertreten ist, auch über drei weitere frei werdende Sitze. Die Länder Simbabwe für die Gruppe der afrikanischen Länder sowie Trinidad und Tobago für Lateinamerika und die Karibik gehen laut Diplomaten ohne Konkurrenz in die Wahl. Eine weitere Kampfabstimmung wird demnach zwischen den Philippinen und Kirgistan erwartet. Der Mechanismus der Aufteilung der nicht ständigen Sitze nach Regionen soll eine gleichberechtigtere Repräsentation bewirken.

Krise der UN - Chance für andere Mächte?

Die Vereinten Nationen stehen angesichts einer Häufung internationaler Krisen und einer Erosion des Multilateralismus unter Druck. Unter US-Präsident Donald Trump haben sich die USA aus zahlreichen UN-Organisationen und -Abkommen zurückgezogen. Die von ihm vorangetriebene Gründung des Friedensrates im Gaza-Konflikt wird von Kritikern als Versuch gelesen, den Vereinten Nationen die Hoheit als Instanz zur Konfliktregelung streitig zu machen.

Der Zahlungsverzug der USA als wichtiger UN-Geldgeber hat ebenfalls dazu beigetragen, die Weltorganisation in eine tiefe Krise zu stürzen. Die Trump-Regierung will damit auch ihren Reformforderungen Nachdruck verleihen. Das teilweise Machtvakuum versuchen derzeit andere Staaten wie etwa China zu füllen und so ihren Einfluss in der Weltorganisation auszubauen.