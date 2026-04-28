Vereinte Nationen Wadephul in New York - Werbetour bei den Vereinten Nationen

Auch Grossi ist derzeit im Wahlkampf: Er will 2027 Nachfolger von UN-Generalsekretär António Guterres werden und wirbt unter anderem damit, die Bedeutung der UN wieder stärken zu wollen.

Mit dem Ende des Jahres scheidenden UN-Generalsekretär will Wadephul sich kurz vor dem Rückflug nach Deutschland treffen. Dass die UN dringenden Reformbedarf haben - diese Ansicht teilt Deutschland mit diversen Vertretern anderer Erdteile. Auch deswegen stellt sich Wadephul hinter die Reformvorschläge von Guterres.

Guterres als Kritiker des Veto-Rechts

Dieser fordert unter anderem eine Reform des Sicherheitsrats. Dessen Zusammensetzung spiegle nicht die Welt der Gegenwart wider, kritisiert er. Auch das Veto-Recht der ständigen Mitglieder müsse eingeschränkt werden.

Das Verhältnis der US-Regierung von Präsident Donald Trump und den UN gilt als angespannt. Nach UN-Angaben schulden die USA der Organisation noch Milliarden Dollar. Trump hat die Vereinten Nationen wiederholt als ineffektiv kritisiert, die USA aus mehreren UN-Einrichtungen und internationalen Abkommen zurückgezogen und einen auf ihn als Person zugeschnittenen internationalen "Friedensrat" ("Board of Peace") gegründet.

Anders als Trump, der vor allem auf das Recht des Stärkeren setzt, will Wadephul auf die Stärke des Rechts setzen. Die UN müssten "zum Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Krisendiplomatie werden", fordert er mit Blick auf den Iran- und den Ukraine-Krieg. "Wenn der Sicherheitsrat jetzt Verantwortung übernimmt, stärkt er damit auch die internationale Ordnung", sagte Wadephul.

Bei vielen UN-Mitgliedsstaaten dürften solche Sätze auf große Zustimmung stoßen. Ob sich das in Ja-Stimmen am 3. Juni niederschlägt, bleibt offen.