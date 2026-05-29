"Körper, Seelen und Zukunft durch Gewalt zerschmettert"

In der Zentralafrikanischen Republik und der Demokratischen Republik Kongo etwa hätten Akteure sexuelle Gewalt als Taktik zur Erlangung territorialer Kontrolle, einschließlich der Kontrolle über lukrative Vorkommen an natürlichen Ressourcen, genutzt. Die IS-Miliz im Irak und der Levante sowie Al Kaida hätten "Entführung, Zwangsheirat, Menschenhandel und Geiselnahme" zur strategischen Zielerreichung eingesetzt. Im Sudan seien Frauen und Mädchen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit ins Visier genommen worden. Der Report dokumentiere zahlreiche Fälle von "Frauen, Mädchen, Männern und Jungen, deren Körper, Seelen und Zukunft durch inakzeptable Gewalt zerschmettert wurden".