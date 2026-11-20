Unter den UN-Mitgliedsländern herrschte zuletzt weitgehend Einigkeit darüber, dass der prestigeträchtige Posten zum ersten Mal in der Geschichte der UN von einer Frau bekleidet werden sollte. Laut der informellen regionalen Rotationsregel wären diesmal zudem die Länder Lateinamerikas und der Karibik an der Reihe, das höchste Amt der Vereinten Nationen zu besetzen.

Was nun folgen könnte

Die UN-Charta sieht keine automatische Nachfolgeregelung für den Fall vor, dass Guterres am 31. Dezember ohne gewählten Nachfolger ausscheidet. Eine ausbleibende Einigung wäre ein Novum. Dass die Entscheidung erst kurz vorher getroffen wird, hat es aber bereits mehrfach gegeben. Kofi Annan etwa wurde 1996 Mitte Dezember gewählt.

Andere Optionen wären laut Experten temporäre Lösungen. Der Sicherheitsrat könnte eine Person zunächst für eine kürzere Amtszeit als fünf Jahre ernennen, um die Blockade zu lösen. Eine weitere Möglichkeit ist die Ernennung eines amtierenden Generalsekretärs, um ein Machtvakuum zu vermeiden.

An einer Hängepartie dürfte niemand ein Interesse haben. "Die ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates stünden vor einer enormen Glaubwürdigkeitskrise, sollte die Organisation bis 2027 ohne neue Führungsperson dastehen", sagt Forti. "Eine führungslose UN nützt keinem ihrer Mitgliedstaaten."

Auch eine begrenzte Verlängerung der Amtszeit Guterres' ist theoretisch denkbar. Der aber hat bereits mehrfach betont, daran kein Interesse zu haben. Ab dem 1. Januar wäre er in Lissabon anzutreffen, sagte der Portugiese zuletzt.