Vereinte Nationen: Die große Unbekannte: Trumps Rede vor der UN-Generaldebatte

UN als Zielscheibe für Kritik - und als Bühne

Trump hält die Vereinten Nationen als Forum der Weltgemeinschaft für aus der Zeit gefallen, wirft ihnen politische Einseitigkeit zulasten der USA vor und setzt die Organisation mit drastischen Beitragskürzungen unter Druck. Das UN-Klimaschutzabkommen haben die USA unter Trump aufgekündigt.

Im Juli kündigte Außenminister Marco Rubio zudem den Austritt aus der UN-Kulturorganisation Unesco Ende 2026 an, weil deren Agenda "im Widerspruch zu unserer "America First"-Außenpolitik steht". Einen wesentlichen Störfaktor sah Rubio in der "höchst problematisch" Entscheidung der Unesco, den "Staat Palästina" als Mitgliedstaat zuzulassen. Aus Sicht der US-Regierung hat dieser Schritt zur Verbreitung israelfeindlicher Rhetorik innerhalb der Organisation beigetragen.