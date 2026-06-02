New York - Die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, fordert angesichts der allgegenwärtigen Kriege und Krisen mutige Schritte zur Reform der Vereinten Nationen. "Die Reform ist mehr als überfällig. Aber keinen Tag auf dieser Welt wird es besser zugehen ohne die Vereinten Nationen", sagte die Grünen-Politikerin und frühere deutsche Außenministerin der Deutschen Presse-Agentur in New York. Wer die Weltorganisation stärken wolle, dürfe das Feld nicht jenen überlassen, "die eigentlich die Vereinten Nationen kaputt machen wollen".