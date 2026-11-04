Vereint in der Trauer Große Gedenkfeier für gestorbenen Fußballer Jesús de Miguel

Madrid - Mit einer Gedenkfeier nimmt der spanische Fußball-Zweitligist CD Teneriffa an diesem Samstag Abschied von seinem gestorbenen Profi Jesús de Miguel. Zu der Messe mit Bischof Eloy Santiago können ab 18.00 Uhr alle Anhänger des Vereins ins Heliodoro-Rodríguez-López-Stadion kommen, wie der Verein mitteilte. Zuvor werde die erste Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerstab und der Vereinsführung an der Beisetzung von de Miguel teilnehmen. Diese findet in Navahermosa (Toledo) statt. Wann genau die Beerdigung ist, konnte der Verein auf dpa-Nachfrage noch nicht sagen.