Noch bevor Altenfelds Ortschaftsbürgermeister Jens Richter im Bürgerhaus Hand anlegen konnte, um das Vereinstreffen vorzubereiten, war wie von Zauberhand alles fertig. Alice Macholdt war die gute Seele. Sie sieht, was getan werden muss und packt an. Vertreter aus 13 Vereinen und Interessengruppen kamen am Dienstagabend zusammen, um über die Entwicklungen im vergangenen Jahr zu sprechen und Ausblick auf Neues zu geben.