Wenn der Bürgermeister spontan mit dem Frauenchor Schleusingen singt, die benachbarte Folkloregruppe Breitenbach samt Begleitband einstimmt und das Rennsteiglied an einem Samstagmorgen über den Markt klingt – schließlich hat das Lied vor 75 Jahren im heutigen Schleusinger Ortsteil Hirschbach seine Uraufführung erlebt –, dann ist etwas ganz Neues im Gange. Die Stadt erlebte am Samstag mit dem ersten Vereinstag eine gelungene Premiere, auch wenn der Zuspruch der Bevölkerung noch etwas verhalten war.