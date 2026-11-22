Alle zwei Jahre zieht der 2019 gegründete Förderverein Schinkel-Normalkirche Gehren Bilanz und wählt einen neuen Vorstand. Die jüngste Mitgliederversammlung stand dabei zugleich im Zeichen eines Abschieds: Matthias Schlenker, zuletzt engagierter Vereinsvorsitzender, trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl an. Dass ihm dieser Schritt nicht leichtfiel, war deutlich zu spüren.
Vereinsspitze mit neuem Gesicht Kirchenförderverein richtet sich neu aus
Evelyn Franke 22.11.2026 - 15:00 Uhr