Alle zwei Jahre zieht der 2019 gegründete Förderverein Schinkel-Normalkirche Gehren Bilanz und wählt einen neuen Vorstand. Die jüngste Mitgliederversammlung stand dabei zugleich im Zeichen eines Abschieds: Matthias Schlenker, zuletzt engagierter Vereinsvorsitzender, trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl an. Dass ihm dieser Schritt nicht leichtfiel, war deutlich zu spüren.