Auch 2025 gab es in den Dolmar-Orten der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dolmar-Salzbrücke eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die ein Stück weit die Alltagsprobleme in den Hintergrund treten ließen und geeignet waren die Freude am Leben zu steigern. Obwohl die finanzielle Situation der meisten Vereine, Interessengemeinschaften und sonstigen Veranstalter in der Region im vergangenen Jahr eine schwierige war, wurden weder Mühen noch Aufwand gescheut und eine Reihe von Festen und Feierlichkeiten veranstaltet und den Menschen in der Region reichlich Gelegenheit zu Frohsinn und Entspannung geboten.