In Vorbereitung des 100-jährigen Bestehens der Krayenburg-Gemeinde e.V. knüpften die Jubilare die lockeren, meist aus persönlichen Kontakten bestehenden Beziehungen zu den Heimatvereinen der Umgebung wieder fester. Die Krayenburg-Gemeinde mit ihrem jetzigen Schultheiß Michael Heidrich konnte sich zwar in jüngster Zeit personell verstärken, laut Schriftführerin Steffi Wolf zählt man aktuell 36 Nachbarn. Aber der Erfolg der Feier zu Pfingsten 2025 ist nicht unwesentlich der Hilfe aus den umliegenden Orten zu verdanken. Sie zahlte sich bei der logistischen Vorbereitung und Umsetzung ebenso aus wie bei der Erstellung der Festschrift und der Gestaltung vieler Programmpunkte kultureller und protokollarischer Art.