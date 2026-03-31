Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens veranstaltete der Heimatgeschichtsverein (HGV ) Gehren vergangenen Freitag ein Konzert mit „Ha2O“ im Stadt- und Schlossmuseum, Tag genau am 27. März vor zwei Jahrzehnten war der Verein aus der Taufe gehoben worden. Sein Jubiläumsjahr hat der Verein unter das Motto gestellt „Wir laden gern uns Gäste ein“, und so war der eigentliche Jahresauftakt bereits die Buch-Lesung im Gasthaus „Zum Steinbruch“ vor wenigen Wochen, heißt es in einer Presseinformation des Vereins.