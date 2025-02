“Organisierter Wintersport seit 1905 in Brotterode-Trusetal“ ist bei einem Besuch der Webseite des WSV Brotterode zu lesen. Und tatsächlich geht der Wintersportverein aus Brotterode nun bereits in sein 120. Jahr und blickt dabei auf eine besondere Geschichte, die den Wintersport in der Region und die Stadt Brotterode in den vergangenen Jahrzehnten prägte.