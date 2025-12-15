Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in der Borscher Ortsmitte, welches leer stand, wurde saniert und mit einem Anbau versehen. Daraus entstand das Vereinshaus „Borscher Hof“. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen – ein Grund zum Feiern. „Der ,Borscher Hof’ ist ein Ort, der zeigt: Wenn Borsch zusammenhält, entsteht Großes“, sagte Geisas Beigeordnete Simone Kleinstück (CDU), die mit ihrer Familie in Borsch lebt und gemeinsam mit ihrem Sohn Stefan das Programm der Einweihungsfeier gekonnt moderierte.
Vereinshaus in Borsch Ein Gemeinschaftsprojekt für die Gemeinschaft
Stefan Sachs 15.12.2025 - 18:00 Uhr