Ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus in der Borscher Ortsmitte, welches leer stand, wurde saniert und mit einem Anbau versehen. Daraus entstand das Vereinshaus „Borscher Hof“. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen – ein Grund zum Feiern. „Der ,Borscher Hof’ ist ein Ort, der zeigt: Wenn Borsch zusammenhält, entsteht Großes“, sagte Geisas Beigeordnete Simone Kleinstück (CDU), die mit ihrer Familie in Borsch lebt und gemeinsam mit ihrem Sohn Stefan das Programm der Einweihungsfeier gekonnt moderierte.