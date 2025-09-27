Freude bei den Eisstockfreunden in Ilmenau: Ihr Domizil, eine Hütte im Ilmenauer Gabelbachtal, hat ein neues Dach. Wie gut dies das kleine Häuschen vor Regen und Co. schützt, davon konnten sich neulich gleich mehrere Gäste überzeugen. An einem kalten, verregneten Nachmittag hatten die Eisstockschützen Unterstützer des Projekts gewissermaßen zur Dacheinweihung eingeladen. In gemütlicher Runde zeigte sich drinnen: Das neue Dach hält dicht.