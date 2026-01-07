Auch aus der Gemeinde Föritztal wurden zum Jahresende hin wieder besondere Menschen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Bei der Ehrenamtsgala des Landkreises in Lauscha standen all jene im Mittelpunkt, die sich seit vielen Jahren mit großem Einsatz für ihre Mitmenschen einsetzen. Die Vielfalt der Geehrten spiegelte eindrucksvoll die breite gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamtes wider – von Kirche über Sport bis hin zu Kultur, Jugendarbeit und Vereinsorganisation.