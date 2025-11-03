Es war wahrscheinlich das letzte große Konzert des Unterhaltungsorchesters Singertal, das unter der bewährten Leitung von Andreas Lotz über die Bühne ging, denn der Mann, der das Orchester seit 1986 leitet, wird in Rente gehen. Doch am Samstagabend geht es im Hallenrund des Großen Saales im Suhler CCS erst einmal ordentlich zur Sache – beim Programm „Ein Lied kann eine Brücke sein ...“. Schon vor Wochen war der Saal ausverkauft, es wurde entschieden, zusätzlich auch die Ränge zu öffnen. Und auch dort war es am Samstagabend gut gefüllt. Derlei Anerkennung zeugt von Respekt für die Leistung und von der Treue der Anhängerschaft des Orchesters, das seine Mitglieder vor allem in und um Themar rekrutiert.