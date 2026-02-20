Für die Kindergärten, die Vereine oder die Jugendfeuerwehr ist er nicht mehr wegzudenken: Der Fiat Talento, der im Dienste der Rhönblickgemeinde unterwegs und dessen Anschaffung durch die RAG Leader gefördert worden ist. 2020 war dies eines der Förderprojekte der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Henneberger Land – derzeit sind hier gerade weitere Bürgerbusse für andere Kommunen im Gespräch, ist zu hören. Die Neuanschaffung der Rhönblickgemeinde – rund 25 000 Euro teuer – ist jedenfalls schon 2020 durch die Regionalförderung mit 13.300 Euro unterstützt worden, mit mehr als der Hälfte also. Und: Das Modellprojekt in der Rhön hat sich bewährt.