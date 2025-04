Wittenberg - In Wittenberg kommen am 9. und 10. Mai zahlreiche Kulturfördervereine aus Ostdeutschland zu einem gemeinsamen Treffen zusammen. Ziel des ersten Tags der Kulturfördervereine in Ostdeutschland ist es, das ehrenamtliche Engagement in Stadt und Land sichtbarer zu machen und den Austausch untereinander zu fördern, wie die Veranstalter mitteilten.