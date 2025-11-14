Im Haushalt der Stadt Ilmenau stehen für das Jahr 2026 erneut 40.000 Euro zur Förderung des Sports bereit. Die Summe bleibt damit auf dem Niveau des Vorjahres. Wie am Donnerstag im Ausschuss für Sport und Kultur bekannt wurde, haben von den 63 antragsberechtigten Vereinen 40 eine Unterstützung beantragt. Insgesamt überstiegen die eingereichten Wünsche den verfügbaren Budget jedoch um knapp 4.000 Euro. Der Ausschuss hat deshalb über die Verteilung intensiv diskutiert.