Auch nach gut zwei Monaten hallt die Januar-Sitzung des Ilmenauer Kultur- und Sportausschusses (KuS) noch nach. Damals hatte die AfD im Rahmen der Vergabe der Kulturfördermittel angekündigt, keine Vereine mehr unterstützen zu wollen, die an einer Demonstration gegen Rechtsextremismus Ende Januar 2024 teilgenommen hatten. Später veröffentlichte die AfD eine Auflistung in den sozialen Medien, auf der ein Dutzend Vereine, die bei der Partei in Ungnade gefallen waren, namentlich aufgezählt worden sind. Die Vereine hatten daraufhin geschildert, dass sich ihre Mitglieder dadurch mitunter eingeschüchtert und verunsichert gefühlt hatten.