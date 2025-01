Vereine am Start: „Bei uns daheim“ ist gut angekommen

Und so füllt sich „Bei uns daheim“ immer wieder neu und aus ganz verschiedenen Perspektiven. „Ich würde sagen, das Portal ist bei unseren Nutzern angekommen“, fasst Katja Schmiedl-Neumann zusammen. Mehr Input aus dem Landkreis Hildburghausen würde sie sich für die Event-Plattform wünschen. Die Idee dahinter ist ähnlich wie die von „Bei uns daheim“. Die Leute können ihre Veranstaltungstermine eingeben und diese erscheinen online und in Auszügen täglich gedruckt in der Zeitung. Dafür gibt es eine Seite, die in allen südthüringer Zeitungsausgaben mitläuft. „Klar liest man dann auch, was in der weiteren Umgebung wie zum Beispiel Suhl und Coburg stattfindet. Das kann auch für unsere Region spannend sein. Und umso mehr Termine aus der Region Hildburghausen eingegeben werden, desto mehr sind dann natürlich auf der Seite und für die komplette Region sichtbar“, erklärt sie.