Verein Provinzkultur: Scherzer und Chor „Kalinkas“ in Gleicherwiesen

Die verschobene Lesung mit Landolf Scherzer wird jetzt nachgeholt. Am Samstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Restaurant Na Sdorowije in Gleicherwiesen, können sich die Gäste neben dem südthüringer Schriftsteller auch auf einen Auftritt des russisch-ukrainischen Chores „Kalinkas“ und auf ein russisch-ukrainisches Drei-Gang-Menü freuen. Der Veranstalter Provinzkultur verspricht einen grenzüberschreitenden, unterhaltsamen Kulturabend zur Völkerverständigung. „Mit dieser Erfolgsveranstaltung, die wir bereits zum vierten Mal durchführen, wird einmal mehr deutlich, wie Kultur Menschen untereinander verbinden und Brücken über tiefe Gräben zwischen ihnen bauen kann“, erklärt Hendrik Neukirchner. Im Russischen Restaurant in Gleicherwiesen wird beim russisch-ukrainischen Abend zur Völkerverständigung der bekannte Thüringer Schriftsteller Landolf Scherzer Reportagen lesen, die er zu unterschiedlichen Zeiten in der Ukraine und in Russland geschrieben hat.