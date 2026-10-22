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  6. Scherzer und Chor „Kalinkas“ in Gleicherwiesen

Verein Provinzkultur Scherzer und Chor „Kalinkas“ in Gleicherwiesen

Beim russisch-ukrainischen Abend zur Völkerverständigung in Gleicherwiesen kommt am Samstag, 24. Oktober, Landolf Scherzer und der russischukrainischen Chor „Kalinkas“.

Verein Provinzkultur: Scherzer und Chor „Kalinkas“ in Gleicherwiesen
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Landolf Scherzer. Foto: privat

Die verschobene Lesung mit Landolf Scherzer wird jetzt nachgeholt. Am Samstag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Restaurant Na Sdorowije in Gleicherwiesen, können sich die Gäste neben dem südthüringer Schriftsteller auch auf einen Auftritt des russisch-ukrainischen Chores „Kalinkas“ und auf ein russisch-ukrainisches Drei-Gang-Menü freuen. Der Veranstalter Provinzkultur verspricht einen grenzüberschreitenden, unterhaltsamen Kulturabend zur Völkerverständigung. „Mit dieser Erfolgsveranstaltung, die wir bereits zum vierten Mal durchführen, wird einmal mehr deutlich, wie Kultur Menschen untereinander verbinden und Brücken über tiefe Gräben zwischen ihnen bauen kann“, erklärt Hendrik Neukirchner. Im Russischen Restaurant in Gleicherwiesen wird beim russisch-ukrainischen Abend zur Völkerverständigung der bekannte Thüringer Schriftsteller Landolf Scherzer Reportagen lesen, die er zu unterschiedlichen Zeiten in der Ukraine und in Russland geschrieben hat.

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Dazu gibt es Speisen und Getränke aus beiden Ländern und die russisch/ukrainische Folkloregruppe „Kalinkas“ singen bekannte Lieder aus beiden Ländern.

Ein Abend gegen den Krieg

Nach Neukirchner wird mit dem Abend klar, dass nicht alles so schwarz-weiß sei, wie es nahezu überall dargestellt werde.

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Verein Provinzkultur: Ein Glücksfall für Zella-Mehlis

08.10.2026 14:01 Verein Provinzkultur Ein Glücksfall für Zella-Mehlis

Der Verein Provinzkultur überspannt mit seinen Veranstaltungen den Raum Südthüringen. In Zella-Mehlis hat er sich nun angesiedelt und hat hier noch etliche Aufgaben mehr zu bewältigen.

Scherzers Erzählungen von den „einstigen Brudervölkern“, die aktuell erbittert Krieg gegeneinander führen, und die Gemeinschaft der Frauen aus dem gemischten Chor, die trotz Krieg zusammen singen, weil der Krieg nicht von den ’kleinen Leuten, den einfachen Menschen’ begonnen wird, sondern von den wenigen Mächtigen.

Neukirchner ist sich sicher: „Verlassen Sie sich darauf, dies wird ein Abend, der mehr Nutzen hat, als jede verschossene Patrone. Dieser Abend bleibt in Erinnerung und genauso bleibt die Hoffnung, dass die Menschen irgendwann begreifen, dass Krieg nie eine Lösung ist - nicht für den, der ihn beginnt, nicht für den, der ihn austragen muss, und auch nicht für den, der ihn gewinnt. Denn im Krieg verliert der Mensch - sich selbst und seine Menschlichkeit!“

Die kommenden Veranstaltungen von Provinzschrei sind:

– 7. Stubenkonzert mit Oliver Jäger mit dem Programm „Sternenklang über dem Atlantik“. Kunst trifft Musik in der Galerie im Bürgerhaus am 29. Oktober um 19 Uhr in der Galerie im Bürgerhaus / Zella-Mehlis

Halloweenparty in der Villa Sauer in Suhl am 30. Oktober um 21 Uhr

– Plädoyer einer Frau“ Claudia Michelsen liest Kästner, Frank Fröhlich spielt Gitarre am 31. Oktober um 19.30 Uhr im Staatstheater Meiningen /Kammerspiele.

– „Zukunft Denken“ mit Überlebenskultur: Der Grüne Salon mit Rainer Gunkel: „Wohlstandskultur oder Überlebenskultur?“ am 6. November um 19 Uhr im Provinzkultur-StudioKino „StuKi“ in Zella-Mehlis

– Bürgergalerie: Kaffee-Kult am 12. November um 19.00 Uhr in Galerie im Bürgerhaus / Zella-Mehlis.