Auch wenn das Provinzkultur-Jahr noch lange nicht zu Ende und das kommende noch nicht vollständig durchgeplant ist, hat der Verein auf Bitte des Zella-Mehliser Stadtrates schon jetzt im jüngsten Sozialausschuss einen Überblick über seine Veranstaltungen, über sein Wirken verschafft. Eines, das in viele Bereiche strahlt, alle Altersgruppen und Interessen anspricht „und eine ungeheure Strahlkraft entfaltet“, wird Thomas Bischof, der Erste Beigeordnete der Stadt, später sagen, nachdem Sieghard Zitzmann seinen Ausflug durch die vergangenen Termine beendet hat.