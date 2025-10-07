„Ich schwebe auf Wolke 7“, ist der erste Satz der Barchfelderin am zweiten Tag nach dem 5. Thüringer Chorfestival im Suhler Congress Centrum (CCS). „Ich hätte nicht gedacht, dass sie so abliefern“, sagt die 47-Jährige und meint damit den jüngsten Auftritt ihrer jüngsten Chormitglieder, die „Little Socks“. Sandra Erbe-Grozdanic war Ende September 2025 mit zwei Chören nach Suhl gereist. Ihr Erwachsenenchor „Chorios“ gehörte auch dazu. Doch die Stars des Abends mit insgesamt zehn Chören vor 1700 Zuschauern sind offenbar die Sechs- bis Zehnjährigen aus dem Werratal gewesen. Ein Zweitklässler rockte sogar ganz in Manier eines Musikers auf den Knien rutschend über die Bühne in Richtung Zuschauer. „Standing Ovations und Fußgetrampel vom Publikum“, schrieb Robert Grunert in seinem Festivalbericht.