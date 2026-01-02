Mitglieder des Rennsteigvereins um Hauptwegewart Ulrich Rüger haben den Gebirgskamm auf seinen gut 169 Kilometern abgeschritten. Was sie dort zu sehen bekamen, steht dem Wanderland Thüringen nicht so besonders gut zu Gesicht. „Ich würde sagen, der Gesamtzustand ist mäßig bis schlecht“, sagt Rüger, der in Neuhaus-Schierschnitz im äußerten Süden wohnt, aber auch im Norden bei Eisenach jeden Winkel kennt. „Es gibt natürlich Bereiche, die in Ordnung sind. Dennoch ist viel verbesserungswürdig.“