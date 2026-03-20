Handwerker, die wissen, wie eine Kegelbahn gebaut wird, sind selten geworden. In ganz Deutschland gebe es gerade noch eine handvoll Firmen, die sich auf dieses Geschäft spezialisiert haben, erzählt Toni Möckel. Zusammen mit einem Kollegen hat der Juniorchef der gleichnamigen Kegelbahn-Firma aus dem Vogtland soeben vier Tage im Keller des Breitunger Kulturhauses Kraftwerk verbracht. Dort musste der Anlaufbereich der Bundeskegelbahn erneuert werden.