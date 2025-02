Die Radsportler des Thüringer Vereins Gute Laune Sport biegen von der Straße immer mehr ins Gelände ab, um dort ihre Kräfte mit den Kontrahenten zu messen und selbst Rennen auszurichten. „Den Velo Grand Prix wird es in diesem Jahr nicht geben. Die Ausrichtung dieses Wettbewerbs inklusive der Bundesligarennen für Männer und Frauen im Vorjahr in Bad Salzungen hat uns sehr viel abverlangt, finanziell wie logistisch. Da machen wir erst einmal eine Pause. Aber wir haben andererseits in den kommenden Monaten sehr viel vor“, erklärt der Vereinschef und ambitionierte Radsportler Matthias Hahn aus Meiningen. „Einer unserer diesjährigen Höhepunkte wird das Gravelrennen am 16. August mit Start und Ziel im Oberhofer Biathlonstadion sein.“