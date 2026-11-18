„War Banksy in Rauenstein?“, fragt sich Kai-Marian Büttner. Der Vorsitzende des Thüringisch-Fränkischen Geschichtsvereins relativiert das allerdings gleich im nächsten Satz seines Postings auf der Facebookseite des Vereins: „Eher wohl nicht.“ Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass der bis dato anonyme britische Streetart-Künstler sein Signet auf der Ruine über dem Frankenblick-Ortsteil hinterlassen hat. Hinterlassen haben eher ungelenke Streetart-Verzierungen Unbekannte am Gemäuer der denkmalgeschützten Burg.