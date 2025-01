Der künftige US-Präsident Donald Trump hat schon vor seiner für heute Abend deutscher Zeit geplanten Vereidigung immer wieder mit Importzöllen gedroht, die auch Europa treffen könnten. Die "Süddeutsche Zeitung" zitierte vor wenigen Tagen aus einer Studie des Prognos-Instituts, nach der in Deutschland 1,2 Millionen Arbeitsplätze an Exporten in die USA hängen, von denen Trumps Zölle 300.000 gefährden könnten.